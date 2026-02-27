Lectures contées de printemps Médiathèque Clairvaux-les-Lacs
Lectures contées de printemps Médiathèque Clairvaux-les-Lacs jeudi 9 avril 2026.
Lectures contées de printemps
Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 09:30:00
fin : 2026-04-16 10:30:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-16
Lectures contées de printemps à la médiathèque de Clairvaux-les-Lacs, deux séances (une pour les 3-12 ans et une pour les 0-3 ans
– le 9 avril à 10h à 10h
– le 16 avril à 9h30 et 10h30
Gratuit, sans inscription. .
Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 80 68
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English : Lectures contées de printemps
L’événement Lectures contées de printemps Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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