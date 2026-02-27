Lectures contées de printemps Médiathèque Clairvaux-les-Lacs

Lectures contées de printemps

Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 09:30:00

fin : 2026-04-16 10:30:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16

Lectures contées de printemps à la médiathèque de Clairvaux-les-Lacs, deux séances (une pour les 3-12 ans et une pour les 0-3 ans

– le 9 avril à 10h à 10h

– le 16 avril à 9h30 et 10h30

Gratuit, sans inscription. .

Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 80 68

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English : Lectures contées de printemps

L’événement Lectures contées de printemps Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE