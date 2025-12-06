Lectures contées d’hiver Médiathèque Clairvaux-les-Lacs

Lectures contées d’hiver

Lectures contées d’hiver à la médiathèque de Clairvaux-les-Lacs

– le samedi 6 décembre, deux séances de 10h à 11h

– le samedi 13 décembre, deux séances de 10h à 11h

– le samedi 20 décembre à 10h et surprise à 11h

Gratuit, sans inscription. .

Médiathèque 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 80 68

