Lectures contées

3 Rue Léon Gambetta Luynes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 09:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-03-28

Le F.S.E. du Collège Lucie et Raymond Aubrac vous invite à une matinée de lectures contées à la médiathèque. Rendez-vous en famille, avec vos enfants de 1 à 10 ans, pour des lectures assurées par les collégiens eux-mêmes !

Le F.S.E. du Collège Lucie et Raymond Aubrac vous invite à une matinée de lectures contées à la médiathèque. Rendez-vous en famille, avec vos enfants de 1 à 10 ans, pour des lectures assurées par les collégiens eux-mêmes !

Vente de crêpes et gâteaux (sous réserve d’autorisation et de météo). .

3 Rue Léon Gambetta Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 13 51 11 57 elodiepoirier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The F.S.E. of Collège Lucie et Raymond Aubrac invites you to a morning of storytelling readings at the mediatheque. Join us as a family, with your children aged 1 to 10, for readings performed by the schoolchildren themselves!

L’événement Lectures contées Luynes a été mis à jour le 2026-01-27 par ADT 37