Lectures contées par Richard Petitsigne Place Littré Avranches

Entre deux lectures de contes, le fabuleux conteur Richard Petitsigne vous entraînera dans la magie de son tout nouvel ouvrage Vous n’auriez pas vu le Père Noël ? . Le temps d’une dédicace, laissez-vous emporter par ses mots, l’éclat de ses histoires et l’esprit enchanté de Noël qui s’invite à chaque page.

– 11h30 pour les 3 4 ans

– 15h30 pour les 6 8 ans

Richard Petitsigne est auteur, comédien, conteur et animateur de stages théâtre et conte. Il entre également très souvent dans les classes pour accompagner des projets scolaires.

Une rencontre en connivence avec l’association Les Echappés du livre. .

