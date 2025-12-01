Lectures contées pour s’évader Place Littré Avranches

Lectures contées pour s’évader Place Littré Avranches mercredi 17 décembre 2025.

Place Littré Hôtel de Ville Avranches Manche

Début : 2025-12-17 11:00:00
fin : 2025-12-17 12:00:00

2025-12-17

Les conteuses de la médiathèque d’Avranches s’installent dans le salon de Noël de l’hôtel de ville avec leurs plus beaux livres. Pour les 2 à 5 ans à 11h et pour les + de 6 ans à 16h. Accès libre.   .

Place Littré Hôtel de Ville Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40  evenementiel@avranches.fr

