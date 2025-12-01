Lectures contées pour s’évader Place Littré Avranches
Lectures contées pour s’évader Place Littré Avranches jeudi 18 décembre 2025.
Place Littré Hôtel de Ville Avranches Manche
Début : 2025-12-18 16:00:00
fin : 2025-12-18 17:00:00
2025-12-18
Les conteuses de la médiathèque d’Avranches s’installent dans le salon de Noël de l’hôtel de ville avec leurs plus beaux livres. Pour les + de 6 ans à 16h. Accès libre. .
Place Littré Hôtel de Ville Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40 evenementiel@avranches.fr
