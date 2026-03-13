Lectures créatives – Pour mieux rêve ensemble Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Mardi 21 avril · 15h · durée 1h30 · Ormédo · à partir de 7 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 En famille, Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Des lectures ? Oui ! Quoi de plus naturel dans une bibliothèque ? Mais si pour une fois, on se laissait aller à plonger dans l’univers de l’album lu et à créer à notre tour en s’inspirant des couleurs, du style et des techniques d’illustration que nous donne à voir le livre ?C’est ce que ce premier atelier de lectures créatives se propose de faire. Les poèmes de Carl Norac et l’univers graphique de Géraldine Alibeu se rencontrent dans le recueil Poèmes pour mieux rêver ensemble, et nous donneront l’inspiration à notre tour pour créer images et mots.Mardi 21 avril · 15h · durée 1h30 · Ormédo · à partir de 7 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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