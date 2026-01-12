Lectures croisées franco-allemandes Correspondance 1910-1940 Naves

Lectures croisées franco-allemandes Correspondance 1910-1940

Après la présentation des deux écrivains, lecture bilingue d’un extrait de Le monde d’hier, splendeur et misère de l’Europe de Zweig, puis d’un montage d’extraits des 30 années de correspondance (de 1910 à 1940) entre Stefan Zweig et Romain Rolland.

PAR L’AUTEURE FABIENNE YVERT ET IRIS BUGL, GERMANOPHONE (DURÉE 1H) Peuple et Culture et le jumelage Ornbau/ Naves avec le concours de Rencontres et Dédicaces et le soutien du Fonds citoyen franco- allemand et du CNL

Rendez-vous salle des mariages, à la mairie de Naves. .

1 Rue de l’Hotel de Ville Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 60 16

