Lectures d’albums d’enquêtes pour les petits LOURDES Lourdes

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-04 10:30:00

fin : 2025-10-04 11:30:00

2025-10-04

Lecture d’albums d’enquêtes à la médiathèque de Lourdes de 10h30 à 11h30.

Pour les enfants de 4 à 8 ans

Entrée libre.

Renseignements au: 05 62 94 24 21

English :

Reading of investigative albums at the Lourdes media library from 10:30am to 11:30am.

For children aged 4 to 8

Free admission.

Information: 05 62 94 24 21

German :

Lesung von Detektivalben in der Mediathek in Lourdes von 10:30 bis 11:30 Uhr.

Für Kinder von 4 bis 8 Jahren

Der Eintritt ist frei.

Informationen unter: 05 62 94 24 21

Italiano :

Lettura di libri d’inchiesta presso la biblioteca multimediale di Lourdes dalle 10.30 alle 11.30.

Per bambini dai 4 agli 8 anni

Ingresso libero.

Informazioni: 05 62 94 24 21

Espanol :

Lectura de libros de investigación en la biblioteca multimedia de Lourdes de 10.30 a 11.30 h.

Para niños de 4 a 8 años

Entrada gratuita.

Información: 05 62 94 24 21

