Lectures d’albums d’enquêtes pour les petits LOURDES Lourdes

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Lecture d’albums d’enquêtes à la médiathèque de Lourdes de 10h30 à 11h30.
Pour les enfants de 4 à 8 ans
Entrée libre.
Renseignements au: 05 62 94 24 21
.
English :
Reading of investigative albums at the Lourdes media library from 10:30am to 11:30am.
For children aged 4 to 8
Free admission.
Information: 05 62 94 24 21
German :
Lesung von Detektivalben in der Mediathek in Lourdes von 10:30 bis 11:30 Uhr.
Für Kinder von 4 bis 8 Jahren
Der Eintritt ist frei.
Informationen unter: 05 62 94 24 21
Italiano :
Lettura di libri d’inchiesta presso la biblioteca multimediale di Lourdes dalle 10.30 alle 11.30.
Per bambini dai 4 agli 8 anni
Ingresso libero.
Informazioni: 05 62 94 24 21
Espanol :
Lectura de libros de investigación en la biblioteca multimedia de Lourdes de 10.30 a 11.30 h.
Para niños de 4 a 8 años
Entrada gratuita.
Información: 05 62 94 24 21
