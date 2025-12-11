Lectures d’albums d’Orianne Lallemand Médiathèque Beaussais-sur-Mer
Lectures d’albums d’Orianne Lallemand Médiathèque Beaussais-sur-Mer vendredi 23 janvier 2026.
Lectures d’albums d’Orianne Lallemand
Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 18:30:00
2026-01-23
Retrouvons-nous pour un moment convivial autour d’albums kamishibaï de Loup et P’tit Loup d’Orianne Lallemand
À partir de 4 ans entrée libre .
+33 2 96 88 60 68
