Lectures d’albums d’Orianne Lallemand Médiathèque Beaussais-sur-Mer

Lectures d’albums d’Orianne Lallemand

Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Retrouvons-nous pour un moment convivial autour d’albums kamishibaï de Loup et P’tit Loup d’Orianne Lallemand

À partir de 4 ans entrée libre .

