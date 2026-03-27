Lectures d’albums Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 10:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99

Lectures d’histoires mettant à l’honneur la diversité et le droit à la différence dans le cadre du Mois des Fiertés.À partir de 18 mois

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



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