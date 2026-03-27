Lectures d’albums Médiathèque Jacques Demy Nantes

Lectures d'albums Médiathèque Jacques Demy

Lectures d’albums Médiathèque Jacques Demy Nantes mercredi 3 juin 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 10:30 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99 

Lectures d’histoires mettant à l’honneur la diversité et le droit à la différence dans le cadre du Mois des Fiertés.À partir de 18 mois

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


Afficher la carte du lieu Médiathèque Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)