Lectures d’albums Médiathèque Jacques Demy Nantes
Lectures d’albums Médiathèque Jacques Demy Nantes mercredi 3 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 10:30 –
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99
Lectures d’histoires mettant à l’honneur la diversité et le droit à la différence dans le cadre du Mois des Fiertés.À partir de 18 mois
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/
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