Lectures d’albums pour les petits Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris samedi 20 septembre 2025.

Un samedi par mois, la librairie L’Arabesque, au sein du CENTQUATRE-PARIS, propose des lectures d’albums gratuites pour les enfants de 0 à 6 ans !

Lectures d’albums gratuites pour enfants à L’Arabesque.

Le samedi 20 décembre 2025

de 11h30 à 12h00

Le samedi 15 novembre 2025

de 11h30 à 12h00

Le samedi 18 octobre 2025

de 11h30 à 12h00

gratuit Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 6 ans.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/lis-moi-une-histoire.html