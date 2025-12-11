Lectures d’albums sur le thème de la galette et des rois Médiathèque Beaussais-sur-Mer
Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Le rendez-vous lecture du mois proposé par votre médiathèque pour les + de 4 ans
Retrouvons nous pour un moment convivial autour d’albums sur le thème de la galette et des rois.
À partir de 4 ans entrée libre .
Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68
