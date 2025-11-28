Lectures dans la ville avec Lire à Figeac comme un éclat de rire ! Figeac

Lectures dans la ville avec Lire à Figeac comme un éclat de rire !

divers lieux du Grand Figeac (programme) Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 14:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29

La gaité s’invite à Figeac avec des lectures gratuites pour tous, proposées par Lire à Figeac dans différents lieux publics et privés de Figeac et Assier, avec la comédienne Irène Brunet.

Irène Brunet, comédienne et metteuse en scène figeacoise, accompagne cette année les lectures de Lire à Figeac

La gaité s’invite à Figeac avec des lectures gratuites pour tous, proposées par Lire à Figeac dans différents lieux publics et privés de Figeac et Assier, avec la comédienne Irène Brunet.

Irène Brunet, comédienne et metteuse en scène figeacoise, accompagne cette année les lectures de Lire à Figeac. Formée au conte, au théâtre et à la mise en scène, elle anime depuis 2012 des ateliers pour tous les publics et travaille avec des compagnies professionnelles et amateurs. Elle propose également des formations à la lecture à voix haute et accompagne parfois les lectures d’un musicien.

Venez nombreuses et nombreux en famille ! Les Lectures dans la Ville, c’est gratuit et ouvert à toutes et à tous. On compte sur vous pour être nombreux·ses .

divers lieux du Grand Figeac (programme) Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 11 84 90 70 assolireafigeac@orange.fr

English :

Figeac is the place to be for free readings for all, offered by Lire à Figeac at various public and private venues in Figeac and Assier, with actress Irène Brunet.

Irène Brunet, an actress and director from Figeac, will be accompanying the Lire à Figeac readings this year

German :

Die Heiterkeit hält Einzug in Figeac mit kostenlosen Lesungen für alle, die von Lire à Figeac an verschiedenen öffentlichen und privaten Orten in Figeac und Assier angeboten werden und von der Schauspielerin Irène Brunet begleitet werden.

Irène Brunet, Schauspielerin und Regisseurin aus Figeac, begleitet die diesjährigen Lesungen von Lire à Figeac

Italiano :

In Figeac si tengono letture gratuite per tutti, organizzate da Lire à Figeac in vari luoghi pubblici e privati di Figeac e Assier, con l’attrice Irène Brunet.

Irène Brunet, attrice e regista figeana, accompagnerà quest’anno le letture di Lire à Figeac

Espanol :

Figeac es el lugar de las lecturas gratuitas para todos, organizadas por Lire à Figeac en diversos lugares públicos y privados de Figeac y Assier, con la actriz Irène Brunet.

Irène Brunet, actriz y directora de Figeac, acompaña este año las lecturas de Lire à Figeac

L’événement Lectures dans la ville avec Lire à Figeac comme un éclat de rire ! Figeac a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Figeac