Lectures d’archives sur les femmes d’Yssingeaux Journées du Patrimoine Yssingeaux

Début : 2025-09-20 17:00:00

Lecture par la MOBIL COMPAGNIE pour mettre en lumière des Yssingelaises, connues ou inconnues, qui ont fait l’histoire d’Yssingeaux Marie KAEPPELIN, Dorcas ROBERT, Marguerite de SAINT PRIEST , Marie BORIE, famille ROSIERES…

Jardin d’Ebersberg Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

A reading by the MOBIL COMPAGNIE to shed light on the Yssingel women, known and unknown, who made the history of Yssingeaux: Marie KAEPPELIN, Dorcas ROBERT, Marguerite de SAINT PRIEST , Marie BORIE, the ROSIERES family…

German :

Lesung der MOBIL COMPAGNIE, um bekannte und unbekannte Yssingeauxerinnen, die die Geschichte von Yssingeaux geschrieben haben, ins Rampenlicht zu stellen: Marie KAEPPELIN, Dorcas ROBERT, Marguerite de SAINT PRIEST , Marie BORIE, Familie ROSIERES…

Italiano :

Una lettura della MOBIL COMPAGNIE per mettere in luce alcune delle donne di Yssingel, note o sconosciute, che hanno fatto la storia di Yssingeaux: Marie KAEPPELIN, Dorcas ROBERT, Marguerite de SAINT PRIEST , Marie BORIE, la famiglia ROSIERES…

Espanol :

Una lectura de la MOBIL COMPAGNIE para arrojar luz sobre las mujeres de Yssingel, conocidas y desconocidas, que han hecho la historia de Yssingeaux: Marie KAEPPELIN, Dorcas ROBERT, Marguerite de SAINT PRIEST , Marie BORIE, la familia ROSIERES…

