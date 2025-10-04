Lectures de contes adultes La Filoche Chaligny

Lectures de contes adultes Samedi 4 octobre, 14h15 La Filoche Meurthe-et-Moselle

Début : 2025-10-04T14:15:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T14:15:00 – 2025-10-04T16:00:00

Quoi de mieux pour aborder le thème du cycle « Utopie / Dystopie » que de le mettre en histoires ? Sans parler des boissons chaudes et petites gourmandises servies avec… Cela vous intéresse ? Alors laissez vous tenter !

La Filoche Rue René Cassin 54230 CHALIGNY Chaligny 54230 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383505660 https://www.la-filoche.fr/ https://www.facebook.com/lafiloche.filoche [{« type »: « phone », « value »: « 0383505660 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-filoche.fr/fr/agenda-et-reservation.html »}] L’espace culturel La Filoche a ouvert ses portes en mars 2010. Il est édifié sur un site emblématique de l’histoire industrielle et ouvrière de Moselle et Madon : les anciennes filatures de Chaligny-Neuves-Maisons, la « Filoche », qui ont employé des milliers d’hommes et surtout de femmes dans leurs ateliers de tissage et de couture.

Géré par la communauté de communes Moselle et Madon, cet espace culturel comprend une médiathèque, un espace multimédia et une ludothèque. De nombreux évènements rythment chaque saison culturelle : concerts, cinéma, spectacles, conférences, expositions… Parking, bâtiment accès PMR, arrêt de bus à proximité…

