Lectures de contes Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros
Lectures de contes Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros samedi 22 novembre 2025.
Lectures de contes
Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Lectures de contes, à partir de 3 ans. Inscription conseillée. Animation gratuite .
Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr
English : Lectures de contes
German : Lectures de contes
Italiano :
Espanol : Lectures de contes
L’événement Lectures de contes Auros a été mis à jour le 2025-11-14 par OT de l’Entre-deux-Mers