Lectures de contes Librairie douce utopie Auros

Librairie douce utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Un moment de partage en famille autour de lectures de contes sur le thème de l’amour en général. Une animation pour les petits, dès 3 ans, accessible gratuitement (sur réservation). .

Librairie douce utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr

