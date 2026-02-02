Lectures de contes Librairie douce utopie Auros
Lectures de contes Librairie douce utopie Auros samedi 7 février 2026.
Lectures de contes
Librairie douce utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde
Gratuit
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Un moment de partage en famille autour de lectures de contes sur le thème de l’amour en général. Une animation pour les petits, dès 3 ans, accessible gratuitement (sur réservation). .
Librairie douce utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde
