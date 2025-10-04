Lectures de contes Bibliothèque municipale De Raismes Raismes

Lectures de contes Samedi 4 octobre, 11h00 Bibliothèque municipale De Raismes

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

L’équipe de la médiathèque invite petits et grands à partager des moments magiques autour de la lecture.

Contes et histoires prennent vie, éveillant l’imagination des enfants tout en créant un temps de complicité avec leurs parents.

Bibliothèque municipale De Raismes 28 RUE HENRI DURRE 59590 Raismes Raismes 59590 Nord Hauts-de-France 0327149427 http://mediatheque.ville-raismes.fr/

