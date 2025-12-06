Lectures de contes de Noël dans la Zone Sud Fnac de Montélimar Montélimar

Lectures de contes de Noël dans la Zone Sud

Lecture de contes de Noël trois samedi après-midi de Décembre dans trois lieux différents !

Christiane lit des contes de Noël, pour les petits comme pour les grands et qui sait, le père Noël passera peut-être pendant la lecture …..

Christmas story readings on three different Saturday afternoons in December!

Christiane will be reading Christmas tales for young and old alike, and who knows, Santa Claus may even drop by during the reading …..

