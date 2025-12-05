Lectures de Contes de Noêl Tartas
Lectures de Contes de Noêl Tartas mercredi 17 décembre 2025.
Lectures de Contes de Noêl
Tartas Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Le mercredi 17 décembre, venez partager un doux moment magique avec des lectures de contes de Noël à la Maison Jeanne d’Albret.
Une parenthèse enchantée pour petits et grands !
Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine mairie@tartas.fr
English : Lectures de Contes de Noêl
On Wednesday December 17, come and share a sweet, magical moment with readings of Christmas tales at Maison Jeanne d’Albret.
An enchanted interlude for young and old!
