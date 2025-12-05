Lectures de Contes de Noêl

Tartas Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Le mercredi 17 décembre, venez partager un doux moment magique avec des lectures de contes de Noël à la Maison Jeanne d’Albret.

Une parenthèse enchantée pour petits et grands !

Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine mairie@tartas.fr

English : Lectures de Contes de Noêl

On Wednesday December 17, come and share a sweet, magical moment with readings of Christmas tales at Maison Jeanne d’Albret.

An enchanted interlude for young and old!

