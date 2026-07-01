Lectures de contes et légendes des Raspes, Église Notre-Dame du Désert,

Informations pratiques

Lectures de contes et légendes des Raspes 19 et 20 septembre Église Notre-Dame du Désert Aveyron

Gratuit. 1 seance par heure. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Lectures de contes et légendes des Raspes

Installez-vous à l’ombre des arbres et laissez-vous porter par les contes et légendes des Raspes.

Église Notre-Dame du Désert Route de notre dame du désert, 12400 Saint-Victor-et-Melvieu 12400 Aveyron Occitanie 0609058711 Notre Dame du Désert a été construire par les habitants voisins, sur un site spectaculaire dominant les Raspes du Tarn Parking voiture et bus à proximité.

L’accès au batiment et à certaines parties du site est impossible pour les personnes en fauteuil roulant.

Lectures de contes et légendes des Raspes, à l’ombre des arbres

©amis de notre dame du désert