Lectures de contes et légendes des Raspes, Église Notre-Dame du Désert,
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame du Désert
Informations pratiques
Lectures de contes et légendes des Raspes 19 et 20 septembre Église Notre-Dame du Désert Aveyron
Gratuit. 1 seance par heure. Limité à 10 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Lectures de contes et légendes des Raspes
Installez-vous à l’ombre des arbres et laissez-vous porter par les contes et légendes des Raspes.
Église Notre-Dame du Désert Route de notre dame du désert, 12400 Saint-Victor-et-Melvieu 12400 Aveyron Occitanie 0609058711 Notre Dame du Désert a été construire par les habitants voisins, sur un site spectaculaire dominant les Raspes du Tarn Parking voiture et bus à proximité.
L’accès au batiment et à certaines parties du site est impossible pour les personnes en fauteuil roulant.
Lectures de contes et légendes des Raspes, à l’ombre des arbres
©amis de notre dame du désert