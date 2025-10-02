Lectures de contes Niederbronn-les-Bains

Lectures de contes Niederbronn-les-Bains jeudi 2 octobre 2025.

Lectures de contes

44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-02 16:30:00

fin : 2026-04-02 17:30:00

Date(s) :

2025-10-02 2025-11-06 2025-12-04 2026-01-08 2026-02-05 2026-03-05 2026-04-02

Ces rendez-vous seront l’occasion de faire voyager les enfants grâce aux contes racontés par les bénévoles du point lecture. De 3 à 10 ans. Sur inscription.

Plongez dans l’univers merveilleux des contes lors de lectures organisées par la Point lecture de la ville de Niederbronn-les-Bains. Ces rendez-vous seront l’occasion de faire voyager les enfants grâce aux contes racontés par les bénévoles du point lecture. 0 .

44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 36 37 secretariat@niederbronn-les-bains.fr

English :

These get-togethers will be an opportunity for children to travel the world thanks to tales told by our reading center volunteers. Ages 3 to 10. Registration required.

German :

Diese Termine bieten die Gelegenheit, die Kinder mit Hilfe von Märchen, die von den Freiwilligen des Lesepunkts erzählt werden, auf eine Reise zu schicken. Von 3 bis 10 Jahren. Mit Anmeldung.

Italiano :

Questi incontri saranno l’occasione per i bambini di viaggiare nel mondo grazie alle storie raccontate dai volontari del centro di lettura. Dai 3 ai 10 anni. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Estas tertulias serán una oportunidad para que los niños viajen por el mundo gracias a las historias contadas por los voluntarios del centro de lectura. De 3 a 10 años. Inscripción obligatoria.

L’événement Lectures de contes Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte