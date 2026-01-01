Lectures de contes Niederbronn-les-Bains

Lectures de contes

44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains

Jeudi 2026-01-08 16:30:00

2026-04-02 17:30:00

2026-01-08 2026-02-05 2026-03-05 2026-04-02 2026-05-21

Ces rendez-vous seront l’occasion de faire voyager les enfants grâce aux contes racontés par les bénévoles du point lecture. De 3 à 10 ans. Sur inscription.

44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 36 37 secretariat@niederbronn-les-bains.fr

English :

These get-togethers will be an opportunity for children to travel the world thanks to tales told by our reading center volunteers. Ages 3 to 10. Registration required.

