Lectures de contes pour les touts petits Bibliothèque Jean Zay La Chapelle-aux-Filtzméens

Lectures de contes pour les touts petits Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque Jean Zay Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Lectures de contes animés

Tapis de lecure

Thème de la forêt

Entrée gratuite

Gûter offert

Bibliothèque Jean Zay 2 PLACE DE LA MAIRIE 35190 La Chapelle-aux-Filtzméens La Chapelle-aux-Filtzméens 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299453832 https://www.la-chapelle-aux-filtzmeens.fr/culture-tourisme

Emmanuelle Lh.