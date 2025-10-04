Lectures de contes pour les touts petits Bibliothèque Jean Zay La Chapelle-aux-Filtzméens
Lectures de contes pour les touts petits Bibliothèque Jean Zay La Chapelle-aux-Filtzméens samedi 4 octobre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00
Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00
Lectures de contes animés
Tapis de lecure
Thème de la forêt
Entrée gratuite
Gûter offert
Bibliothèque Jean Zay 2 PLACE DE LA MAIRIE 35190 La Chapelle-aux-Filtzméens La Chapelle-aux-Filtzméens 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299453832 https://www.la-chapelle-aux-filtzmeens.fr/culture-tourisme
Emmanuelle Lh.