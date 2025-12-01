Lectures de contes pour s’évader Place Littré Avranches

Lectures de contes pour s’évader

Place Littré Hôtel de ville Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 11:00:00

fin : 2025-12-23 12:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Les conteuses de la médiathèque d’Avranches s’installent dans le salon de Noël de l’hôtel de ville avec leurs plus beaux livres.

Pour les 2 à 5 ans, à 11h et pour les 6 ans et plus à 15h accès libre. .

Place Littré Hôtel de ville Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 evenementiel@avranches.fr

