Lectures de contes pour s’évader Place Littré Avranches

Début : 2025-12-23 11:00:00
fin : 2025-12-23 12:00:00
2025-12-23
Les conteuses de la médiathèque d’Avranches s’installent dans le salon de Noël de l’hôtel de ville avec leurs plus beaux livres.
Pour les 2 à 5 ans, à 11h et pour les 6 ans et plus à 15h accès libre. .
Place Littré Hôtel de ville Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 evenementiel@avranches.fr
