Informations pratiques

Saint-Branchs

Lectures de Kamashibaï et ateliers créatifs !

10 Rue de la Poste Saint-Branchs Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Lectures de Kamashibaï et ateliers créatifs ! A destination des enfants.

Le samedi 10 octobre 2026 à 10h00

Réservation conseillée : 02 47 29 25 50

Lectures de Kamashibaï et ateliers créatifs ! A destination des enfants.

Le samedi 10 octobre 2026 à 10h00

Réservation conseillée : 02 47 29 25 50

Une matinée de lecture et de coloriages géant à partager en famille !

Dans le cadre des festivités pour l’anniversaire de ses 20 ans, la bibliothèque de Saint-Branchs vous propose cette matinée de découverte créative ! .

10 Rue de la Poste Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 25 50 bibliotheque.saintbranchs@tourainevalleedelindre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Kamashiba%EF storytime and creative workshops! For children.

Saturday, October 10, 2026, at 10:00 a.m.

Reservations recommended: 02 47 29 25 50

L’événement Lectures de Kamashibaï et ateliers créatifs ! Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-09-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme