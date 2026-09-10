Lectures de Kamashibaï et ateliers créatifs ! Saint-Branchs
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Branchs
Informations pratiques
Saint-Branchs
Lectures de Kamashibaï et ateliers créatifs !
10 Rue de la Poste Saint-Branchs Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Lectures de Kamashibaï et ateliers créatifs ! A destination des enfants.
Le samedi 10 octobre 2026 à 10h00
Réservation conseillée : 02 47 29 25 50
Lectures de Kamashibaï et ateliers créatifs ! A destination des enfants.
Le samedi 10 octobre 2026 à 10h00
Réservation conseillée : 02 47 29 25 50
Une matinée de lecture et de coloriages géant à partager en famille !
Dans le cadre des festivités pour l’anniversaire de ses 20 ans, la bibliothèque de Saint-Branchs vous propose cette matinée de découverte créative ! .
10 Rue de la Poste Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 25 50 bibliotheque.saintbranchs@tourainevalleedelindre.fr
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English :
Kamashiba%EF storytime and creative workshops! For children.
Saturday, October 10, 2026, at 10:00 a.m.
Reservations recommended: 02 47 29 25 50
L’événement Lectures de Kamashibaï et ateliers créatifs ! Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-09-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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