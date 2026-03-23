Lectures de Kamishibai & goûter à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Lectures de Kamishibai & goûter à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne mercredi 15 avril 2026.
Lectures de Kamishibai & goûter à l’Escarbille
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 16:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Angélique vous fera découvrir l’univers de cet art japonais au travers de quelques lectures poétiques et visuelles.
Adapté aux enfants à partir de 3 ans Gratuit avec adhésion annuelle au café.
Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
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English : Lectures de Kamishibai & goûter à l’Escarbille
L’événement Lectures de Kamishibai & goûter à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-03-23 par OT CdC Coeur du Perche
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