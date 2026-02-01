Lectures de Kamishibai Rue de la Courberie Plancoët
jeudi 26 février 2026.
Lectures de Kamishibai
Rue de la Courberie Bibliothèque Plancoët Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-26 15:00:00
fin : 2026-02-26 16:00:00
2026-02-26
Petit théâtre d’images
Retrouvez Catherine, notre bénévole, pour une petite séance de lecture de kamishibaï pour découvrir de belles histoires en image grâce à notre petit théâtre japonais !
A partir de 3 ans .
Rue de la Courberie Bibliothèque Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 39 05
