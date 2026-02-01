Lectures de Kamishibai Rue de la Courberie Plancoët

Lectures de Kamishibai

Rue de la Courberie Bibliothèque Plancoët Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-26 15:00:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

2026-02-26

Petit théâtre d’images

Retrouvez Catherine, notre bénévole, pour une petite séance de lecture de kamishibaï pour découvrir de belles histoires en image grâce à notre petit théâtre japonais !

A partir de 3 ans .

