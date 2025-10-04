Lectures de la liseuse de bonnes aventures Bibliothèque Quintaou Anglet

Lectures de la liseuse de bonnes aventures Samedi 4 octobre, 10h00, 14h00 Bibliothèque Quintaou Pyrénées-Atlantiques

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Par et avec Claire Grimbert, Cie Elle murmure

Elle voyage d’un lieu à l’autre, mais aujourd’hui, c’est ici, à la Bibliothèque Quintaou, au détour des rayon-nages qu’elle a posé sa tente. Oserez-vous en passer le seuil ?

Seul.e ou accompagné.e.s, laissez le hasard vous guider et lui souffler les mots qu’elle aura à vous transmettre.

Glanés ça et là au fil de ses lectures, voyez si les auteurs de la littérature francophone d’aujourd’hui ont quelque chose à vous murmurer, s’ils ouvrent votre vision, si leurs mots posés au fil des pages encrent ce que vous n’auriez su dire.

Pénétrez sous le chapiteau de La Liseuse de Bonnes Aventures et venez vous faire tirer les histoires.

Bibliothèque Quintaou 6 Avenue Eugène Bernain, 64600 Anglet, France Anglet 64600 Courbois Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559521755 http://bibliotheque-municipale.anglet.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAnglet Toute l’année, la bibliothèque d’Anglet vous propose un programme d’animations originales et éclectiques pour vous étonner, nourrir et aiguiser votre curiosité, seul ou en famille. En voiture

– parking de l’esplanade du marché Quintaou.

– stationnements avenue Eugène Bernain

– stationnements PMR face à l’entrée de la bibliothèque.

À vélo

Un abri vous permet de stationner votre vélo en toute sécurité.

En bus

Le réseau de bus TXIK TXAK vous assure un trajet en toute facilité grâce à la proximité des arrêts BERNAIN MONTORI (2 min à pied) et BERNAIN (face à la bibliothèque).

