Lectures de la nuit de Noël Médiathèque François Mitterrand Brest

Lectures de la nuit de Noël

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-20

Les médiathèques de Brest proposent des animations pendant les fêtes de Noël !

Lectures de la nuit de Noël

Lectures d’histoire d’hiver, de fêtes de fin d’année, de Noël. Rêve et magie à l’heure du conte….

Informations pratiques

Médiathèque des Capucins (Square)

De 3 mois à 3 ans Entrée libre .

Médiathèque François Mitterrand Les Ateliers des Capucins Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 40 01 01

