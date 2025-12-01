Lectures de la nuit de Noël Médiathèque François Mitterrand Brest
Médiathèque François Mitterrand Les Ateliers des Capucins Brest Finistère
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
2025-12-20
Les médiathèques de Brest proposent des animations pendant les fêtes de Noël !
Lectures d’histoire d’hiver, de fêtes de fin d’année, de Noël. Rêve et magie à l’heure du conte….
Informations pratiques
Médiathèque des Capucins (Square)
De 3 mois à 3 ans Entrée libre .
Médiathèque François Mitterrand Les Ateliers des Capucins Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 40 01 01
