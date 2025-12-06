Lectures de Noël à l’abbaye Hambye
Lectures de Noël à l’abbaye Hambye samedi 6 décembre 2025.
7 Route de l’Abbaye Hambye Manche
Début : 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Lectures de Noël à l’abbaye de Hambye à 15h et à 16h. .
7 Route de l’Abbaye Hambye 50450 Manche Normandie +33 2 33 50 64 78
