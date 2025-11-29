Lectures de Noël Bibliothèque Ajain

Lectures de Noël

Lectures de Noël Bibliothèque Ajain mercredi 24 décembre 2025.

Lectures de Noël

Bibliothèque 1 Route de Pionnat Ajain Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24

Date(s) :
2025-12-24

Animation de Noël pour les enfants à partir de 3 ans lecture d’albums sur le thème de Noël et goûter partagé.
Sur inscription.   .

Bibliothèque 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 

English : Lectures de Noël

L’événement Lectures de Noël Ajain a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Grand Guéret