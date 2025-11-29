Lectures de Noël Bibliothèque Ajain

Lectures de Noël

Bibliothèque 1 Route de Pionnat Ajain Creuse

2025-12-24

Animation de Noël pour les enfants à partir de 3 ans lecture d’albums sur le thème de Noël et goûter partagé.

Sur inscription. .

Bibliothèque 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36

