Lectures de Noël Médiathèque Beaussais-sur-Mer

Lectures de Noël

Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 16:00:00

fin : 2025-12-23 16:30:00

Date(s) :

2025-12-23

Des lectures sur le thème de Noël pour les plus de 3 ans.

Retrouvons-nous pour un moment convivial autour des livres. .

Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68

English :

L’événement Lectures de Noël Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme