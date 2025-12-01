Lectures de Noël Médiathèque Beaussais-sur-Mer
Lectures de Noël Médiathèque Beaussais-sur-Mer mardi 23 décembre 2025.
Lectures de Noël
Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-23 16:00:00
fin : 2025-12-23 16:30:00
2025-12-23
Des lectures sur le thème de Noël pour les plus de 3 ans.
Retrouvons-nous pour un moment convivial autour des livres. .
Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68
