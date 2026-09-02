UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Biars-sur-Cère

Lectures de Noël Médiathèque Biars-sur-Cère

mercredi 9 décembre 2026 · Médiathèque · Biars-sur-Cère

Lectures de Noël Médiathèque Biars-sur-Cère

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
94 Avenue de la République
Ville
46130 Biars-sur-Cère
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Biars-sur-Cère

Lectures de Noël

Médiathèque 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 10:30:00
fin : 2026-12-09

Date(s) :
2026-12-09

Dans le cadre du marché de noël du centre social et culturel, Etienne et Elodie de la médiathèque s’associent afin de vous proposer diverses lectures sur la thématique des fêtes de fin d’année

Sur réservation

Dans le cadre du marché de noël du centre social et culturel, Etienne et Elodie de la médiathèque s’associent afin de vous proposer diverses lectures sur la thématique des fêtes de fin d’année

Sur réservation

  .

Médiathèque 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Social and Cultural Center’s Christmas market, Etienne and Elodie from the media library are teaming up to offer a variety of readings on the theme of the end-of-year holidays

Reservations required

L’événement Lectures de Noël Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne

À voir aussi à Biars-sur-Cère (Lot)