Lectures de Noël Médiathèque Biars-sur-Cère
mercredi 9 décembre 2026 · Médiathèque · Biars-sur-Cère
Informations pratiques
Biars-sur-Cère
Lectures de Noël
Médiathèque 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 10:30:00
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-12-09
Dans le cadre du marché de noël du centre social et culturel, Etienne et Elodie de la médiathèque s’associent afin de vous proposer diverses lectures sur la thématique des fêtes de fin d’année
Sur réservation
Dans le cadre du marché de noël du centre social et culturel, Etienne et Elodie de la médiathèque s’associent afin de vous proposer diverses lectures sur la thématique des fêtes de fin d’année
Sur réservation
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Médiathèque 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79
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English :
As part of the Social and Cultural Center’s Christmas market, Etienne and Elodie from the media library are teaming up to offer a variety of readings on the theme of the end-of-year holidays
Reservations required
L’événement Lectures de Noël Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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