Lectures de Noël Médiathèque Biars-sur-Cère

Informations pratiques

Biars-sur-Cère

Lectures de Noël

Médiathèque 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 10:30:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

Dans le cadre du marché de noël du centre social et culturel, Etienne et Elodie de la médiathèque s’associent afin de vous proposer diverses lectures sur la thématique des fêtes de fin d’année

Sur réservation

Dans le cadre du marché de noël du centre social et culturel, Etienne et Elodie de la médiathèque s’associent afin de vous proposer diverses lectures sur la thématique des fêtes de fin d’année

Sur réservation

.

Médiathèque 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Social and Cultural Center’s Christmas market, Etienne and Elodie from the media library are teaming up to offer a variety of readings on the theme of the end-of-year holidays

Reservations required

L’événement Lectures de Noël Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne