Lectures de Noël Rue de la Planchotte Chablis

Rue de la Planchotte Bibliothèque Chablis Yonne
Début : 2025-12-17 16:30:00
Viens participer à la lecture sur le thème de Noël ! N’oublies pas de venir avec ton bonnet de lutin. Le Père Noël sera présent ! .
Rue de la Planchotte Bibliothèque Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 49 50 bibliotheque.chablis@wanadoo.fr
