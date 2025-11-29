Lectures de Noël Bibliothèque Coulonges-sur-l’Autize
Lectures de Noël Bibliothèque Coulonges-sur-l'Autize mercredi 17 décembre 2025.
Bibliothèque 2 rue des Halles Coulonges-sur-l'Autize Deux-Sèvres
Mercredi 17 décembre à 16h30
Lectures d’histoires sur le thème de Noël pour les enfants de 4 à 10 ans, suivies d’un goûter. Hall’Expo (au dessus de la bibliothèque)
Contact bibliothèque municipale de Coulonges sur l’Autize au 05 49 06 14 47 ou bibliotheque@coulongessurlautize.com
+33 5 49 06 14 47 bibliotheque@coulongessurlautize.com
