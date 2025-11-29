Lectures de Noël Bibliothèque Coulonges-sur-l’Autize

Lectures de Noël

Mercredi 17 décembre à 16h30

Lectures d’histoires sur le thème de Noël pour les enfants de 4 à 10 ans, suivies d’un goûter. Hall’Expo (au dessus de la bibliothèque)

Contact bibliothèque municipale de Coulonges sur l’Autize au 05 49 06 14 47 ou bibliotheque@coulongessurlautize.com

