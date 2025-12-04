Lectures de Noël en musique Maison Pereire Marcheprime

Lectures de Noël en musique

Maison Pereire 4 Avenue de la République Marcheprime Gironde

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Venez partager un moment tout en douceur dans l’esprit des chants et musiques traditionnels de Noël.

La bibliothèque et l’école de musique vous propose un rendez-vous commun pour célébrer ensemble un Noël chaleureux. .

