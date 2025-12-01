Lectures de Noël Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon
Lectures de Noël
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Gratuit
Début : 2025-12-22 10:30:00
fin : 2025-12-22
2025-12-22
Pour célébrer l’esprit de Noël, l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor propose de courtes lectures aux enfants. Gratuit. Dans la limite des places disponibles. .
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
