Lectures de Noël Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon

Lectures de Noël

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Début : 2025-12-22 10:30:00

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Pour célébrer l’esprit de Noël, l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor propose de courtes lectures aux enfants. Gratuit. Dans la limite des places disponibles. .

