Lectures de Noël Toby et Alba au secours de Noël Cinéma Ti Hanok Auray

Lectures de Noël Toby et Alba au secours de Noël

Cinéma Ti Hanok 3 Place de l’Europe Auray Morbihan

Début : 2025-12-21 11:00:00

fin : 2025-12-21

Dans le cadre de Ti Hanokids

Animé par L’auteur Carole Leclair

Deux histoires de Noël lues après la projection Premières neiges

Vente du premier livre de la collection après la séance .

Cinéma Ti Hanok 3 Place de l’Europe Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 06 52

