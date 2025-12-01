LECTURES DE NOËL Vialas
LECTURES DE NOËL Vialas vendredi 19 décembre 2025.
LECTURES DE NOËL
Médiathèque Vialas Lozère
19 décembre 2025 15:00:00
2025-12-19
Lydia vous propose de venir écouter de belles histoires de Noël de Vialas le vendredi 19 décembre à 15h.
Médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 00 15
English :
Lydia invites you to come and listen to beautiful Christmas stories from Vialas on Friday December 19 at 3pm.
