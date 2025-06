Lectures de Ouf – chez les enfants Bibliothèque – Chez les enfants Rennes 18 octobre 2025

Lectures de Ouf – chez les enfants Bibliothèque – Chez les enfants Rennes 18 octobre 2025 – 26 avril 2026 Ille-et-Vilaine

gratuit

Tous les jours, les bibliothécaires déplient le fauteuil de Ouf pour raconter des histoires aux enfants à partir de 3-4 ans !

Venez écouter la sélection des bibliothécaires; au programme : nouveautés, coups de cœurs et classiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T17:30:00.000+02:00

Bibliothèque – Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine