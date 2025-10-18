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Lectures de Ouf – chez les enfants Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes

Lectures de Ouf – chez les enfants Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes

Lectures de Ouf – chez les enfants Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes samedi 18 octobre 2025.

Lieu : Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 18 octobre 2025

Fin : dimanche 26 avril 2026

Lectures de Ouf – chez les enfants Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes 18 octobre 2025 – 26 avril 2026 Ille-et-Vilaine

gratuit

Tous les jours, les bibliothécaires déplient le fauteuil de Ouf pour raconter des histoires aux enfants à partir de 3-4 ans !

Venez écouter la sélection des bibliothécaires; au programme : nouveautés, coups de cœurs et classiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-18T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-26T17:30:00.000+02:00

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Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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