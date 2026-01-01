Lectures de Pascale Blanzac Coteaux-du-Blanzacais

Lectures de Pascale

Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Début : 2026-01-17 10:30:00

fin : 2026-02-14 11:15:00

2026-01-17 2026-02-14 2026-03-14

Un voyage au pays des histoires magiques avec Pascale Ardoin, ses marionnettes et sa guitare.

Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com

English : Lectures de Pascale

A trip to the land of magical stories with Pascale Ardoin, her puppets and her guitar.

