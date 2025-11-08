Lectures de Pascale Médiathèque Intercommunale Blanzac Coteaux-du-Blanzacais
Lectures de Pascale Médiathèque Intercommunale Blanzac Coteaux-du-Blanzacais samedi 8 novembre 2025.
Lectures de Pascale Médiathèque Intercommunale
Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:30:00
fin : 2025-11-08 11:15:00
Date(s) :
2025-11-08 2025-12-13
Un voyage au pays des histoires magiques avec Pascale Ardoin, ses marionnettes et sa guitare.
.
Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com
English : Lectures de Pascale Médiathèque Intercommunale
A trip to the land of magical stories with Pascale Ardoin, her puppets and her guitar.
German : Lectures de Pascale Médiathèque Intercommunale
Eine Reise ins Land der magischen Geschichten mit Pascale Ardoin, ihren Marionetten und ihrer Gitarre.
Italiano : Lectures de Pascale Médiathèque Intercommunale
Un viaggio nel paese delle storie magiche con Pascale Ardoin, le sue marionette e la sua chitarra.
Espanol : Lectures de Pascale Médiathèque Intercommunale
Un viaje al país de los cuentos mágicos con Pascale Ardoin, sus marionetas y su guitarra.
L’événement Lectures de Pascale Médiathèque Intercommunale Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme du Sud Charente