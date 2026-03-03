LECTURES DE TEXTES D’AUTRICES Frontignan
Quai Voltaire Frontignan Hérault
Tarif : – –
Début : 2026-03-08
Organisée par la Société laïque de lecture en partenariat avec la Librairie Les choses de la vie. Les lectures seront suivies d’un pique-nique partagé. Gratuit
Quai Voltaire Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 48 14 64
Organized by the Société laïque de lecture in partnership with the Librairie Les choses de la vie. The readings will be followed by a shared picnic. Free
