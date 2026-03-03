LECTURES DE TEXTES D’AUTRICES

Quai Voltaire Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Organisée par la Société laïque de lecture en partenariat avec la Librairie Les choses de la vie. Les lectures seront suivies d’un pique-nique partagé. Gratuit

Organisée par la Société laïque de lecture en partenariat avec la Librairie Les choses de la vie. Les lectures seront suivies d’un pique-nique partagé. Gratuit .

Quai Voltaire Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 48 14 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Société laïque de lecture in partnership with the Librairie Les choses de la vie. The readings will be followed by a shared picnic. Free

L’événement LECTURES DE TEXTES D’AUTRICES Frontignan a été mis à jour le 2026-02-28 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE