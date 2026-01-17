Lectures de textes par les Accroplumes Locquénolé

Lectures de textes par les Accroplumes

Salle du préau Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 17:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Les coups de coeur de l’Atelier Accroplumes, atelier d’écriture de l’UTL du Pays de Morlaix Lectures et temps d’échange.

Gratuit .

Salle du préau Locquénolé 29670 Finistère Bretagne

