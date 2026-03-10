Lectures de vacances Médiathèque Aragon Le Mans
Lectures de vacances Médiathèque Aragon Le Mans vendredi 17 avril 2026.
Lectures de vacances
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17 11:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Lecture
Lecture en duo, moments de découverte et de rires pour petits et grands. Entre voix à écouter, images à imaginer et émotions à partager, ces aventures littéraires éveilleront les sens et nourriront l’imagination des plus jeunes.
10h30 Aragon
Pour les 3-6 ans, accompagnés de leurs parents .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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L’événement Lectures de vacances Le Mans a été mis à jour le 2026-03-10 par CDT72