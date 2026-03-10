Lectures de vacances Médiathèque Aragon Le Mans

Lectures de vacances

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17 11:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Lecture

Lecture en duo, moments de découverte et de rires pour petits et grands. Entre voix à écouter, images à imaginer et émotions à partager, ces aventures littéraires éveilleront les sens et nourriront l’imagination des plus jeunes.

10h30 Aragon

Pour les 3-6 ans, accompagnés de leurs parents .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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L’événement Lectures de vacances Le Mans a été mis à jour le 2026-03-10 par CDT72