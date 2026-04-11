Saint-Briac-sur-Mer

Lectures de Vincent Figureau Prix littéraire du Nessay

Bar du Nessay Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-16

Parce que Saint-Briac se prête aux lectures d’œuvres inspirées par les embruns et le sel de la mer, le Nessay, dans le cadre des Rencontres du littoral et en partenariat avec la Librairie Curieuse, crée la première édition du Prix littéraire du Nessay.

8 romans issus de la rentrée littéraire de janvier ont été sélectionnés et concourront, auprès d’un jury qui rendra son verdict au cours du week-end de la Pentecôte.

Afin de découvrir cette sélection, nous avons demandé au lecteur professionnel Vincent Figureau, de venir nous en lire des extraits. Nous vous donnons ainsi rendez-vous au bar du Nessay les samedis 11 avril et 16 mai de 15 h à 17 h (accès libre et gratuit). .

Bar du Nessay Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 21 02 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lectures de Vincent Figureau Prix littéraire du Nessay Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-07 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme