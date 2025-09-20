Lectures déambulatoires Conseil Départemental de la Corrèze Tulle

Lectures déambulatoires Conseil Départemental de la Corrèze Tulle samedi 20 septembre 2025.

Lectures déambulatoires Samedi 20 septembre, 15h00 Conseil Départemental de la Corrèze Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Exposition : « Louis et Marc Chadourne, écrire le Monde de la Corrèze à l’Outre-mer »

Par petites séquences, les textes de Louis et Marc Chadourne seront portés par les voix de Robert et Michèle Birou, du Théâtre du Cri. Une balade littéraire en écho aux enregistrements de la Makina Bellét, au podcast, ainsi qu’aux panneaux et photographies exposés dans la galerie du Conseil départemental.

Conseil Départemental de la Corrèze 9 rue René Emile Fage, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555937000

Exposition : « Louis et Marc Chadourne, écrire le Monde de la Corrèze à l’Outre-mer »

© Conseil départemental de la Corrèze